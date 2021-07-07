كاتب اقتصادي: لا نستطيع إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات لهذه الأسباب

قال الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، إن المملكة لا تستطيع في الوقت الحالي إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات في وقت واحد.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية” أن صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المستهدف بالتوطين حالياً هي الوظائف العليا والأكثر ملاءمة للمجتمع.
وأضاف أن مهن المحاسبة تم توطينها، ولكنْ هناك تلاعب من قبل الشركات التي توهم لجان التفتيش بأن الوافد يعمل في المجال الإداري لكن الحقيقة أنه يعمل في الأعمال المحاسبية، مبيناً أن هذا أمر خطير على المجتمع ككل. وفق “أخبار 24”.
ودعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة تكثيف مراقبة توطين مجال المحاسبة داخل الشركات للحد من التلاعب، وخلق فرص عمل أكبر لأبناء الوطن.
#الشارع_السعودي | ثامر السعيد: لا نستطيع إيقاف جميع التأشيرات وتوطين جميع القطاعات لأن بعض القطاعات غير ملائمة للتوطين في الوقت الحالي.#قناة_السعودية pic.twitter.com/9MnNLaxTog
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 6, 2021