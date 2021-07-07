“الاستئناف” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم “الدوسري”

حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، موعدًا بديلاً للدعوى المقامة ضد المتهم ناصر بن راشد بن عبد الله الدوسري – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم (1079423560).
وأوضحت المحكمة أن المتهم تغيب عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 13 / 11 / 1442هـ ، فضلا عن عدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.
وأوضحت أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، داعية المدعى عليه للحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد. وفق “أخبار 24”.
ونبهت بأنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.