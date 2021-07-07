وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الخطباء كافة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 29 /11 / 1442هـ للحديث عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها.
وتضمن توجيه الوزير حث الخطباء على تشجيع الناس على اغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح؛ لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأحد المقبل يوافق غرة ذي الحجة 1442هـ، والوقوف بعرفة سيكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، وعيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021. وفق “أخبار 24”.