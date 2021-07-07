بالفيديو.. الأرجنتين تتخطى كولومبيا وتضـرب موعداً مع البرازيل في نهائي “كوبا أمريكا”

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل، بعد فوزه على نظيره الكولومبي في نصف نهائي المسابقة بركلات الترجيح.
المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ حيث سجّلت الأرجنتين أولاً عن طريق لويس دياز، وأحرز لاوتارو مارتنيز هدف التعادل لكولومبيا.
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتنييز بصد 3 ركلات جزاء، ليمنح التأهل لفريقه للمباراة النهائية. وفق “أخبار 24”.
وستواجه الأرجنتين المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والضيافة في المباراة النهائية، والتي تأهل إليها بعد فوزه على بيرو، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان فجر الأحد المقبل.
¡Gran combinación! Lionel Messi se la cedió a Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina en Brasilia
🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/u7A9teS9HO
— Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021
¡Excelente definición! Luis Díaz remató exigido y marcó el empate de @FCFSeleccionCol en Brasilia
🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/IuSocTxPMe
— Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021
¡Para el infarto! Tremenda definición por penales entre @Argentina y @FCFSeleccionCol, con Emiliano Martínez 🇦🇷 como gran figura
🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/g8kAqAbwSH
— Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021