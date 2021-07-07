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اخبار رياضية > اتحاد القدم يدرس إمكانية استضافة الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا
07/07/2021   1:39 م

اتحاد القدم يدرس إمكانية استضافة الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا

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تشهد أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم مناقشات لدراسة تقديم طلب استضافة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وكذلك المباراة النهائية المقررة إقامتها في 23 نوفمبر المقبل.

وتأتي تحركات الاتحاد السعودي، وفقا لـ”الشرق الأوسط”، بعدما فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام الاتحادات الوطنية من غرب آسيا لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي صادق أمس (الأربعاء)، على توصيات لجنة المسابقات لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021 ودوري أبطال آسيا 2021، اعتباراً من دور الثمانية، لتقام من جولة واحدة بدلاً من مباراتي الذهاب والإياب.

اتحاد القدم يدرس إمكانية استضافة الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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