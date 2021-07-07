“الطيران المدني” يوقع اتفاقية لإقامة مقر لاتحاد النقل الدولي في المملكة

وقع رئيس الهيئة العامة لـلطيران المدني، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الدولي لمنظمة إفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي، في مقر الهيئة بالرياض، اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، لإنشاء مقر إقليمي في المملكة.
تتضمن الاتفاقية توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي داخل المملكة والإقليم، وتوفير الاستشارات والدورات التدريبية، وتزويد قطاع الطيران المدني في المملكة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالنقل الجوي الدولي.
يذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام ودعم المملكة لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية، واستكمالاً لما قامت به المملكة من جهود متميزة في دعم المنظمات التي تتخذ من المملكة مقرًا لها. وفق “أخبار 24”.