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اخبار رياضية > “أصبح سفيرًا للمجتمع السعودي”.. “آل معمر” يُشيد بدفاع “أمرابط” عن المملكة أمام محلل هولندي
07/07/2021   1:38 م

“أصبح سفيرًا للمجتمع السعودي”.. “آل معمر” يُشيد بدفاع “أمرابط” عن المملكة أمام محلل هولندي

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أشاد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، بتلقين المحترف المغربي بصفوفه، نور الدين أمرابط محللاً رياضياً هولندياً درساً قاسياً، بعدما هاجم المملكة.

ونشر آل معمر، مقطع الفيديو الذي يدافع خلاله أمرابط عن المملكة، مُذيلاً إياه بتعليق: “في أول اجتماع خاص لي مع النجم مرابط قلت له: النجوم أمثالك سيبقون سفراء للنصر سنوات طويلة.. لكنه في لقائه المتلفز مؤخرًا كان عند حسن الظن وأكثر، فأصبح سفيرا للمجتمع السعودي الذي عاش فيه”.

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر تغريدته بقوله: “صحيح أنه قال كلمة الحق .. لكننا نقول له : شكرًا لك على صدقك ووفائك”. وفق “أخبار 24”.

ودافع أمرابط بشراسة عن المملكة بعدما حل ضيفًا على أحد البرامج التلفزيونية الهولندية، وتعرض للاستفزاز من المحلل الرياضي الهولندي، يوهان ديركسين الذي اتهمه باللعب في بلد لا تهتم بحقوق الإنسان ووصف من يلعب هناك بأنهم “متخلفون”.

“أصبح سفيرًا للمجتمع السعودي”.. “آل معمر” يُشيد بدفاع “أمرابط” عن المملكة أمام محلل هولندي

اخبار رياضية
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