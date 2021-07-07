أمير مكة يضع حجر الأساس لوقف لغة القرآن الكريم "مُبين" ويتبرع بـ3 ملايين ريال للمشروع

وضع أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، حجر الأساس لمشروع مبنى الوقف “مُبين”، كما أعلن تبرعه بمبلغ 3 ملايين ريال إيذانًا بإطلاق التبرعات لصالح المشروع.
واطلع أمير مكة، الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، على مجسم لمبنى الوقف، والذي يقع على مساحة 11 ألف م2، ويضم 6 طوابق، و430 موقفًا للمركبات، و30 محلاً تجاريًا.
وتتضمن مشاريع وبرامج وقف “مبين”، وحدات: أبحاث الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريبهم، والتطبيقات الإلكترونية، والتعريب والترجمة، والمبادرات اللغوية وخدمة المجتمع، وأبحاث بلاغة الحديث النبوي، والمنح الدراسية لتعليم العربية للناطقين بغيرها.
ويهدف الوقف إلى دعم وتعزيز الموارد المالية الذاتية لمبادرات (لغة القرآن الكريم)، وأنشطة البحث العلمي التطبيقية لتطوير الواقع اللغوي، ومعالجة الحلول والمشكلات التي تواجه اللغة العربية.
وفق “أخبار 24”.