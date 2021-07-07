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أخبار محلية > مليون تذكرة لفيلم واحد .. رقم تاريخي تحققه صالات السينما في المملكة
07/07/2021   6:23 م

مليون تذكرة لفيلم واحد .. رقم تاريخي تحققه صالات السينما في المملكة

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حقّق فيلم كوميدي مصري أعلى مبيعات لتذاكر صالات السينما في تاريخ المملكة، حيثّ تم بيع مليون تذكرة، الأمر الذي صدم صناع السوق.

وكسر فيلم “وقفة رجالة” من بطولة نخبة من الفنانين المصريين الأرقام القياسية، وذلك بالرغم من عرضه بصالات السينما لمدة لم تتجاوز شهرا واحدا.

يشار إلى أن صالات السينما في السعودية دخلت عامها الرابع قبل 3 أشهر، وذلك بإشراف مباشر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تعهّدت بمنح قطاع السينما اهتماماً خاصاً. وفق “أخبار 24”.

مليون تذكرة لفيلم واحد .. رقم تاريخي تحققه صالات السينما في المملكة

أخبار محلية
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