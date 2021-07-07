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أخبار محلية > “هيئة الاتصالات”: الترخيص لـ 3 شركات عالمية لنقل الطرود بالمملكة في مراحله النهائية
07/07/2021   11:09 م

“هيئة الاتصالات”: الترخيص لـ 3 شركات عالمية لنقل الطرود بالمملكة في مراحله النهائية

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في نقل الطرود بالمملكة في مراحله النهائية، وذلك لضخ استثمارات تُقدر بنحو 6 مليارات ريال.

وأوضحت أن استثمارات تلك الشركات ستنعكس على البنية التحتية للخدمات البريدية اللوجستية، وتسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع، والمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط للقارات الثلاث.

وأشارت إلى أن تنظيمات الهيئة للقطاع أدت لتطوير البنية التحتية في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية في عمليات الخدمات البريدية، كما ستسهم في نقل مراكز الفرز والتوزيع الإقليمية للمملكة، وتعزيز مكانتها كمنصة لوجستية عالمية رائدة، حيث وصل نمو عدد المرخصين بخدمات نقل الطرود إلى 20 مقدم خدمة دولياً و35 محلياً.

يشار إلى أن قطاع البريد منذ تولي الهيئة تنظيمه شهد نمواً في سوق الطرود، وارتفع عددها بنسبة 160%، ليتجاوز 20.3 مليون طرد خلال الربع الأول من 2021م، مع ارتفاع عدد المرخصين إلى 42 شركة بنسبة 367%، ونمو حجم السوق في نهاية 2020 بنسبة 23% إلى 6.4 مليار ريال.

الترخيص لثلاث شركات عالمية في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات”: الترخيص لـ 3 شركات عالمية لنقل الطرود بالمملكة في مراحله النهائية

أخبار محلية
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