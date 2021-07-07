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07/07/2021   11:09 م

جامعة شقراء: فتح القبول الإلكتروني للطالبات اعتبارًا من اليوم وحتى 13 يوليو

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أعلنت جامعة شقراء، اليوم (الأربعاء)، فتح بوابة القبول الإلكتروني للطالبات ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء الموافق 13 / 7 / 2021م.

وأوضحت أن إعلان نتائج القبول للطالبات عبر البوابة الإلكترونية، وبدء فترة تأكيد قبول أو رفض القبول للمرشحات، سيكونان يوم (الخميس) الموافق 15 / 7 / 2021 م.

وبيّنت أن آخر موعد لتأكيد القبول هو يوم (الإثنين) الموافق 19 / 7 / 2021م، لافتة إلى أن موعد بداية العام الجامعي الجديد سيكون الأحد الموافق 29 / 8 / 2021م.

وناشدت الطلاب والطالبات الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بعد كل مرحلة من الفرز، وتأكيد رغبتهم في القبول، حتى لا يتم استبعادهم آليا، كما يُشترط التحصين ضد فيروس كورونا للدخول إلى المقرات الجامعية.

فتح القبول الإلكتروني للطالبات اعتبارًا من اليوم وحتى 13 يوليو

وفق “أخبار 24”.

جامعة شقراء: فتح القبول الإلكتروني للطالبات اعتبارًا من اليوم وحتى 13 يوليو

أخبار محلية
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