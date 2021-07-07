حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وأوضح المركز أن الطقس يُتوقع أن يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وتوقع سماءً غائمةً جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.
كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.