“أبل” تختار الرياض مقرًا لأكاديميتها كأول فروعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن اختيارها العاصمة الرياض مقراً لأكاديمية “Apple Developer Academy”، كأول فروعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيتم تخصيص الأكاديمية في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق، فيصل الخميسي، أن الأكاديمية ستعمل على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن ذلك سيوفر لهن إيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات الـ iOS، عبر عدة مسارات تركز عليها وهي: “البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية”.