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أخبار محلية > استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية: توسعة عدة مطارات .. و207 ملايين مسافر في جدة والرياض في 2030
07/07/2021   11:09 م

استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية: توسعة عدة مطارات .. و207 ملايين مسافر في جدة والرياض في 2030

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استعرضت مصادر بعض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.

وكشفت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الاستراتيجية أكدت على ضرورة توسعة 4 مطارات دولية من أصل 6 مطارات، مع إنشاء محورين عالميين لاستيعاب 207 ملايين مسافر بحلول عام 2030 (مطار الرياض الجديد 93 مليون مسافر، و114 مليون مسافر في جدة).

وأوضحت الاستراتيجية أن هناك 3 مطارات محلية من أصل 12 مطارا تحتوي على طاقة استيعابية كافية للطلب المستقبلي عليها، مع ضرورة توسعة 7 مطارات من أصل 12 مطارا.

وفي جانب المطارات الإقليمية، بينت أن 9 مطارات من أصل 10 بحاجة إلى توسعة ضرورية، بما يعادل 90% من المطارات الإقليمية، خاصة القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية، والتي تتطلب توسعا جوهريا في طاقتها الاستيعابية.

استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية: توسعة عدة مطارات .. و207 ملايين مسافر في جدة والرياض في 2030

أخبار محلية
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