استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية: توسعة عدة مطارات .. و207 ملايين مسافر في جدة والرياض في 2030

استعرضت مصادر بعض مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الاستراتيجية أكدت على ضرورة توسعة 4 مطارات دولية من أصل 6 مطارات، مع إنشاء محورين عالميين لاستيعاب 207 ملايين مسافر بحلول عام 2030 (مطار الرياض الجديد 93 مليون مسافر، و114 مليون مسافر في جدة).
وأوضحت الاستراتيجية أن هناك 3 مطارات محلية من أصل 12 مطارا تحتوي على طاقة استيعابية كافية للطلب المستقبلي عليها، مع ضرورة توسعة 7 مطارات من أصل 12 مطارا.
وفي جانب المطارات الإقليمية، بينت أن 9 مطارات من أصل 10 بحاجة إلى توسعة ضرورية، بما يعادل 90% من المطارات الإقليمية، خاصة القريبة من الوجهات السياحية الرئيسية، والتي تتطلب توسعا جوهريا في طاقتها الاستيعابية.