ردّ الممثل وبطل مسلسل “رشاش” يعقوب الفرحان، على الجدل الذي أثاره العمل الدرامي، مشيراً إلى أن العمل ليس وثائقياً أو سيرة ذاتية كما يعتقد البعض.
وحول اعتراضات أسرة “رشاش” على ذكر ابنها بالعمل، قال الفرحان إن العمل ليس له علاقة بالقصة الأساسية غير أنه مستلهم منها فقط، ويحتوي على خليط من “الأكشن” والتشويق والإثارة.
ولفت في مداخلة مع برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، إلى أن فكرة العمل بدأت مع مطلع 2020 حيث عُرضت عليه البطولة ووافق عليها بعد الاتفاق على كل شيء، موضحاً أن العمل يُعد مؤشراً جيداً لمستقبل الدراما بالمملكة.
ونوه إلى أن العمل توفرت له كل سُبل الإنتاج الناجح، مبيناً أن هناك فِرقاً مُحترفة تولت التدريب على التعامل مع الأسلحة والتفجيرات والمشاهد الخطرة أيضاً.
وفق “أخبار 24”.