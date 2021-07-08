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أخبار محلية > استشارية تنصح باللجوء للمختصين بحالات عدم الإنجاب.. وتروي قصة امرأة لم تنجب 10 سنوات بسبب تشخيص خاطئ
08/07/2021   8:25 ص

استشارية تنصح باللجوء للمختصين بحالات عدم الإنجاب.. وتروي قصة امرأة لم تنجب 10 سنوات بسبب تشخيص خاطئ

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نصحت استشارية في علاج حالات العقم، باللجوء إلى الأطباء المُختصين في علاج حالات عدم الإنجاب؛ للوقوف على أسباب المشكلة وحلها سريعاً، بدلاً من إهدار الوقت مع غير المُختصين.

وروت استشارية علاج العقم الدكتورة نوف الأسمري، قصة حالة لم تستطع الإنجاب لمدة 10 سنوات، مشيرةً إلى أنها راجعت العديد من العيادات وحصلت على الكثير من الأدوية.

ولفتت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن التشخيص الصحيح في النهاية أثبت أن لديها عيباً خلقياً وحاجزاً داخل الرحم وعند إزالته تمكنت من الحمل بصورة طبيعية. وفق “أخبار 24”.

وحذرت من مراجعة غير المُختصين في حالات العقم، أو اللجوء للطب الشعبي والأعشاب؛ كون الأمر قد يتسبب في مرور فترة طويلة من عمر المرأة دون معرفة سبب العقم.

استشارية تنصح باللجوء للمختصين بحالات عدم الإنجاب.. وتروي قصة امرأة لم تنجب 10 سنوات بسبب تشخيص خاطئ

أخبار محلية
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