شاهد.. عمالة مُخالفة تحول منازل مهجورة بالرياض إلى مخازن للمواد الغذائية

رصد تقرير ميداني، منازل مهجورة تستخدمها بعض العمالة المُخالفة في تخزين المواد الغذائية والبضائع بسوق عتيقة في الرياض.
وبيّن التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، إدارة العمالة المُخالفة تلك المستودعات بشكل سري داخل المنازل المهجورة.
وأظهر التقرير، تحويل العمالة عمارة سكنية في نفس الموقع إلى مكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.
فيديو | كاميرا #الإخبارية تكشف عمالة مخالفة تقوم بتخزين المواد الغذائية والبضائع في البيوت المهجورة بسوق “عتيقة” بـ #الرياض #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/g9nPTFRYCy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2021
وفق “أخبار 24”.