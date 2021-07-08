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أخبار محلية > شاهد.. عمالة مُخالفة تحول منازل مهجورة بالرياض إلى مخازن للمواد الغذائية
08/07/2021   8:25 ص

شاهد.. عمالة مُخالفة تحول منازل مهجورة بالرياض إلى مخازن للمواد الغذائية

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رصد تقرير ميداني، منازل مهجورة تستخدمها بعض العمالة المُخالفة في تخزين المواد الغذائية والبضائع بسوق عتيقة في الرياض.

وبيّن التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، إدارة العمالة المُخالفة تلك المستودعات بشكل سري داخل المنازل المهجورة.

وأظهر التقرير، تحويل العمالة عمارة سكنية في نفس الموقع إلى مكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. عمالة مُخالفة تحول منازل مهجورة بالرياض إلى مخازن للمواد الغذائية

أخبار محلية
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