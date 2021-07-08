مكتب دبي الإعلامي: تمت السيطرة على حريق السفينة بميناء جبل علي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الأجهزة المعنية نجحت في السيطرة بشكل كامل وبكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة راسية بميناء جبل علي.
وأكد المكتب أن الحريق وقع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات أو وفيات، مبيناً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء.
وأوضحت وسائل إعلام أن السفينة التي نشب بها الحريق من جزر القمر، مشيرة إلى أن قوة الانفجـار الذي أسفر عن الحريق هزت أغلبية المباني بدبي. وفق “أخبار 24”.
المكتب الإعلامي لحكومة دبي : الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.#وام pic.twitter.com/6rZBiEyQyE
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 7, 2021