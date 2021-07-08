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أخبار المناطق > مكتب دبي الإعلامي: تمت السيطرة على حريق السفينة بميناء جبل علي
08/07/2021   8:25 ص

مكتب دبي الإعلامي: تمت السيطرة على حريق السفينة بميناء جبل علي

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الأجهزة المعنية نجحت في السيطرة بشكل كامل وبكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة راسية بميناء جبل علي.

وأكد المكتب أن الحريق وقع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات أو وفيات، مبيناً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء.

وأوضحت وسائل إعلام أن السفينة التي نشب بها الحريق من جزر القمر، مشيرة إلى أن قوة الانفجـار الذي أسفر عن الحريق هزت أغلبية المباني بدبي. وفق “أخبار 24”.

مكتب دبي الإعلامي: تمت السيطرة على حريق السفينة بميناء جبل علي

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