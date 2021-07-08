أنقذت الممرضة غزل العنزي، أمس (الأربعاء)، شاباً بالعقد الثالث من العمر بعد تعرضه لحـادث في حفر الباطن أصيب برأسه على إثره.
وكشفت العنزي ، أنه بالتزامن مع خروجها من المستشفى المركزي مساء أمس، وقفت على الحـادث الواقع على طريق الرياض السريع.
وأوضحت أن الحـادث وقع بالقرب من المستشفى، وعند مباشرتها له تبيّن أن الشخص المصاب هو رجل أمن “سكيورتي” يعمل بالمستشفى المركزي.
وأضافت أنها سارعت بإحضار شنطة الإسعافات الأولية لتنظيف الجرح في رأس المصاب وتضميده ومراقبة حالته حتى وصلت سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن سبب الحـادث كان اصطدام سيارة المصاب بأخرى أمامه كانت متعطلة.
يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال فترة قصيرة التي تسعف فيها العنزي مصابين يتعرضون لحـوادث مرورية تباشرها بالتزامن مع مرورها على الطريق نفسه.
وفق “أخبار 24”.