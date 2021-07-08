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أخبار محلية > بالفيديو.. “رئيس هيئة الترفيه” يكشف عن حجم تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة
08/07/2021   8:24 ص

بالفيديو.. “رئيس هيئة الترفيه” يكشف عن حجم تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن آلية التقديم على تمويل الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، والتي جرى توقيع اتفاقيته بين الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، أن الاتفاقية تتضمن تمويلًا يصل إلى 10 ملايين ريال للمشروع الواحد، إذا توافرت فيه الشروط، لافتًا إلى أن الأولوية في تمويل المشاريع ستكون وفقا لاحتياجات السوق والأفكار المبتكرة.

وأكد أن قطاع الترفيه سيكون من القطاعات المنافسة للعقارات والأسهم وغيرهما، وسيكون مصدر دخل للمواطن السعودي والاستثمار في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى تمويل الـ 20 مبادرة التي اختيرت من بين 12 ألف فكرة، وأن 8 مبادرات منها قائمة حاليًا، وسيتم استكمال تنفيذ الـ 12 الأخرى في الربع الأول من العام المقبل 2022.

بالفيديو.. “رئيس هيئة الترفيه” يكشف عن حجم تمويل الفرص الاستثمارية الجديدة

أخبار محلية
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