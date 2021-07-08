وزير التجارة: حقوق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال وجودة البضاعة أولوية قصوى

أكد وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الأربعاء)، أن حقوق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال وجودة البضاعة المبيعة من خلال المتاجر الإلكترونية ومعالجة شكاوى وبلاغات المستهلكين أولوية قصوى، لافتا إلى وضع مؤشرات تمكّن المستهلك من قياس أداء وخدمات المتاجر الإلكترونية في المملكة.
وأوضح، خلال لقائه بممثلي تلك المتاجر، سعي الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه المتاجر وسلاسل الإمداد، ووجّه بتشكيل فريق عمل لحصر الرؤى والمقترحات والرفع بها للوزارة لمعالجتها.
وذكر وكيل حماية المستهلك، المهندس عمر السحيباني، أن الوزارة تلقت 36 ألف بلاغ خلال العام الجاري، تصدرتها شكاوى التأخر في التوصيل بنسبة 41%، تلتها شكاوى الاستبدال والاسترجاع 25%، ثم إلغاء الطلبات والفواتير والأسعار 15%، واستلام منتج مختلف عن المطلوب 10%، والعروض والتخفيضات 8%، فيما سجلت حماية البيانات الشخصية والاختراقات 1%. وفق “أخبار 24”.