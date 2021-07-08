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أخبار محلية > 4 مراكز للتفويج .. “متحدّث الحج والعمرة”: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن
08/07/2021   8:24 ص

4 مراكز للتفويج .. “متحدّث الحج والعمرة”: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن

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أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام السعيد، اليوم (الأربعاء)، أنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وأوضح السعيد، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: “الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا”، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً.

كما أشار إلى أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة. وفق “أخبار 24”.

واختتم السعيد بأنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

4 مراكز للتفويج .. “متحدّث الحج والعمرة”: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن

أخبار محلية
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