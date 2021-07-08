أمين العاصمة المقدسة: مسارات خاصة لانتقال الحجاج بين مكة والمشاعر عبر 13 ألف ‏حافلة

اجتمع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، بالقيادات الأمنية المشاركة بأعمال موسم حج 1442هـ، لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ وآلية تنقل معدات الأمانة.
وأوضح القويحص، أن عدد الحافلات المستخدمة خلال حج هذا العام يصل إلى أكثر من 13 ألف حافلة، على أن يكون عدد 20 حاجًا الحد الأقصى للحافلة الواحدة، وذلك تطبيقًا للاشتراطات الصحية.
وأشار إلى أن الأمانة خصصت مسارات معينة لانتقال الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة والعكس، بخلاف طرق أخرى تم تحديثها ورصفها وتجهيزها وإنارتها وتنظيفها لاستخدامها خلال تنقلات الحجيج. وفق “أخبار 24”.