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أخبار المناطق > أمين العاصمة المقدسة: مسارات خاصة لانتقال الحجاج بين مكة والمشاعر عبر 13 ألف ‏حافلة
08/07/2021   1:32 م

أمين العاصمة المقدسة: مسارات خاصة لانتقال الحجاج بين مكة والمشاعر عبر 13 ألف ‏حافلة

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اجتمع أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، ‏بالقيادات الأمنية المشاركة بأعمال موسم حج 1442هـ، ‏لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط ‏الطوارئ وآلية تنقل معدات الأمانة.

وأوضح القويحص، أن عدد الحافلات المستخدمة خلال حج ‏هذا العام يصل إلى أكثر من 13 ألف حافلة، على أن يكون عدد 20 حاجًا الحد الأقصى ‏للحافلة الواحدة، وذلك تطبيقًا للاشتراطات الصحية.‏

وأشار إلى أن الأمانة خصصت‎ ‎مسارات معينة لانتقال الحجاج ‏من مكة المكرمة إلى المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة ‏والعكس، بخلاف طرق أخرى تم تحديثها ورصفها وتجهيزها ‏وإنارتها وتنظيفها لاستخدامها خلال تنقلات الحجيج. ‏ وفق “أخبار 24”.

أمين العاصمة المقدسة: مسارات خاصة لانتقال الحجاج بين مكة والمشاعر عبر 13 ألف ‏حافلة

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