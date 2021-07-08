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أخبار المناطق > ارتفاع حصيلة ضحايا شاحنة محايل إلى 3 وفيات.. والرابع لا يزال يتلقى العلاج
08/07/2021   1:32 م

ارتفاع حصيلة ضحايا شاحنة محايل إلى 3 وفيات.. والرابع لا يزال يتلقى العلاج

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سجل حادِث الشاحنة التي سحقت عدة سيارات بمحافظة محايل عسير، يوم الإثنين الماضي، ضحية جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 أشخاص.

وكان المتوفى الأخير (فلبيني الجنسية) يعاني إصابات خطيرة جراء الحادث، ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 37 عاما.

كما يرقد في نفس المستشفى مصاب آخر (مصري الجنسية) يبلغ من العمر 52 عامُا، ووفقاً لــ”سبق” لا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به جراء الحادث.

يذكر أن الشاحنة سحقت العديد من السيارات المتوقفة عند إحدى الإشارات المرورية في حي الضرس، ما أسفر عن وفاة شخصين، أحدهما سعودي الجنسية يبلغ من العمر 74 عاما، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عاما، فيما أوضحت إدارة المرور في عسير سبب الحادث الذي وقع إثر تعطل في مكابح الشاحنة.

ارتفاع حصيلة ضحايا شاحنة محايل إلى 3 وفيات.. والرابع لا يزال يتلقى العلاج

أخبار المناطق
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