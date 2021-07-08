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أخبار المناطق > السفير العُماني: افتتاح المنفذ البري بين المملكة والسلطنة قبل نهاية العام الجاري
08/07/2021   1:32 م

السفير العُماني: افتتاح المنفذ البري بين المملكة والسلطنة قبل نهاية العام الجاري

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أكد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، فيصل بن تركي آل سعيد، أن تدشين المنفذ البري بين البلدين سيكون قبل نهاية العام الجاري (2021).

وأضاف “آل سعيد”، وفقاً لـ”العربية”، أن القيادة في بلاده والسعودية عازمة على أن إنجاز هذا التدشين خلال العام الحالي، وذلك ضمن حراك جديد على مستوى السلطنة يواكب ما يدور في المملكة بالتزامن مع رؤية 2030.

ونوه بأن افتتاح هذا المنفذ سيكون نقطة البداية لتوفير فرص وخدمات ونقلات نوعية التي يعول عليها القطاع الخاص بين البلدين.

ونبه بأن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة جداً، مضيفا أن هناك نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين.

السفير العُماني: افتتاح المنفذ البري بين المملكة والسلطنة قبل نهاية العام الجاري

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