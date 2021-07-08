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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020
08/07/2021   1:31 م

بالفيديو والصور.. إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

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خطف المنتخب الإنجليزي، بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد الفوز على نظيره الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء) حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس).

وتقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه ميكيل دامسغارد قبل أن يتعادل منتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 39 سجله لاعب منتخب الدنمارك سيمون كيير بالخطأ في مرماه.

ولجأ الفريقان عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي إلى أشواط إضافية خطف خلالها المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل للنهائي بهدف سجله لاعبه هاري كين في الدقيقة 104. وفق “أخبار 24”.

وضرب المنتخب الإنجليزي بعد فوزه على نظيره الدنماركي موعدًا في نهائي بطولة يورو 2020 أمام نظيره الإيطالي مساء يوم (الأحد) المقبل.

وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإنجليزي التي يصل خلالها لنهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو”.

انجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020 (فيديو وصور)

انجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020 (فيديو وصور)

إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. إنجلترا تتخطى الدنمارك لتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020

اخبار رياضية
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