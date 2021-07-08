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اخبار رياضية > “جارديم” يُكثف الجوانب اللياقية والفنية بمران “الهلال”
08/07/2021   1:31 م

“جارديم” يُكثف الجوانب اللياقية والفنية بمران “الهلال”

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واصل فريق الهلال، مساء اليوم (الأربعاء) تحضيراته الميدانية على فترتين صباحية ومسائية؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتركزت الحصة الصباحية على تدريبات بدنية متنوعة في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

وعمل الجهاز الفني في الحصة المسائية على تكثيف الجوانب اللياقية والفنية.

وقسّم مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم الفريق إلى مجموعتين؛ إذ أجرت كل مجموعة تدريبات فنية منوعة تلاها تدريبات الجري ومناورة على جزء من الملعب. وفق “أخبار 24”.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

“جارديم” يُكثف الجوانب اللياقية والفنية بمران “الهلال”

اخبار رياضية
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