“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر بإطلاق النار عليه

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس) في مدينة الرياض، حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر، وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى لوفاته.
وقالت الوزارة إن المدعو/ عبدالله بن محمد بن مبارك دعله، أقدم على قَتل/ عبدالله بن مبارك بن عبدالله الدوسري، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أن المتهم المذكور أُحيل إلى المحكمة المختصة، فصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، حيث أيد كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، فتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم. وفق “أخبار 24”.