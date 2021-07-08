"الهيئة الملكية لمكة المكرمة" تطلق مركز العمليات "مالك" في المشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، اليوم (الخميس)، عن إطلاق مركز العمليات والمراقبة “مالك” بمقر الشركة بمشعر منى.
وسيتولى “مالك” مسؤولية استقبال بلاغات الدعم الفني لأصول المشاعر المقدسة وتوفير التسهيلات، بالإضافة إلى حل المشكلات في مرافق المشاعر وربطها مباشرة بالجهة المعنية وتقييم الأداء حول معالجتها.
ويعمل المركز بشكل رقمي متكامل على مدار الساعة، لرفع مستوى التواصل بين الجهات المعنية بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات، مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية.
وفق “أخبار 24”.