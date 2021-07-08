بالفيديو.. “الجمارك” تحبط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي خلال 6 أشهر

تمكن رجال الجمارك من ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة خلال الـ6 أشهر الماضية في ميناء جدة الإسلامي.
وبلغت الكميات المضبوطة، وفقا لـ”العربية”، أكثر من 90 مليون حبة كبتاجون تم إخفاؤها بغرسها في الفواكه، والحديد، والخشب.
واتخذت الجمارك، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات اللازمة حيال ذلك، بجانب القبض على مستقبلي هذه المواد المخدرة.
في #ميناء_جدة_الإسلامي أبطال @Zatca_sa البواسل يحبطون عملية تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال الـ6 أشهر الماضية
— مـيـنـاء جـــدة الإسـلامـي (@jeddahport) July 8, 2021