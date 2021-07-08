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أخبار محلية > قوات أمن الحج تضبط (52) مخالفًا لتنظيمات الحج.. وغرامة 10 آلاف ريال لكل منهم
08/07/2021   6:41 م

قوات أمن الحج تضبط (52) مخالفًا لتنظيمات الحج.. وغرامة 10 آلاف ريال لكل منهم

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صرّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأضاف العميد الشويرخ أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ10 آلاف ريال.

وأكد أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

قوات أمن الحج تضبط (52) مخالفًا لتنظيمات الحج.. وغرامة 10 آلاف ريال لكل منهم

أخبار محلية
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