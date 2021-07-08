اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.. وهذه شروط مزاولة المهنة

اعتمد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي حددت الشروط المتعلقة بترخيص مزاولة المهنة.
وتضمنت شروط منح الترخيص الحصول على شهادة جامعية أو أيِّ مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، وأن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.
كما اشترطت على طالب الترخيص أن يكون مستوفياً 21 ساعة في المحاسبة، أو ما تعده الهيئة معادلاً لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ بثلاث سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها.وفق “أخبار 24”.
كما نصت على ألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على ألف ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.