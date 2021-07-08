بمساعدة عيادات الصحة .. مواطن يروي تجربته في التوقف عن التدخين خلال شهر ونصف

روى مواطن تجربته في التوقف عن التدخين بعد شهر ونصف شهر فقط من تواصله مع عيادات الإقلاع التابعة لوزارة الصحة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، عبر خطط علاجية صحية فعالة.
وقال المواطن مخلف إنه في إحدى الليالي حدث له عارض صحي وانقطع نفسه، فذهب إلى المستشفى، فقالت له الطبيبة إنه تعرض لأزمة ربو، ما اضطره للجلوس على جهاز الأكسجين لمدة 3 ساعات.
وأضاف أنه في الصباح وبعد خروجه من المستشفى، أخرج علبة الدخان فشاهد رقم 937 التابع للصحة، فتواصل معهم لمعرفة كيفية التوقف عن التدخين، فأخبرته الموظفة أن يحجز موعدا عبر تطبيق “موعد”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعدما راجع العيادات، وضع له الطبيب خطة علاجية باستخدام لصقات “نيكوتين” استمرت 4 أسابيع، أعقبتها خطة جديدة استمرت أسبوعين، حتى تمكن من التوقف نهائيا بعد شهر ونصف شهر عن التدخين.
وأكد الشاب مخلف أن الوضع الآن بالنسبة له أصبح أفضل تماما من ناحية النوم والمزاج والصحة العامة، ناصحاً جميع المدخنين بأخذ الخطوة وترك التدخين.
يبغاه يعدّل مزاجه، صار يخرّب نومه ويومه❗️
مخلف يروي لك تجربته بكلّ تجرّد 🚭#عش_بصحة pic.twitter.com/klM9NwmhxZ
— عش بصحة (@LiveWellMOH) July 8, 2021