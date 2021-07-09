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أخبار محلية > راءٍ فلكي يستبعد رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة
09/07/2021   5:55 م

راءٍ فلكي يستبعد رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

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قال الرائي الفلكي، عبدالله الخضيري، إن المعطيات وحسابات الفلكية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير تفيد بأنه ليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم (الجمعة).

وأضاف، خلال حديثه بقناة “الإخبارية”، أن المرصد اعتاد على ظروف هلال كل شهر بالعام الهجري، لافتا إلى أن الهلال سيغرب مساء اليوم بحلول الساعة 6:37 دقيقة.

وأشار إلى أن الشمس ستغرب بموقع مرصد جامعة المجمعة الساعة 6:52 دقيقة، وسيحدث الاقتران المركزي بعد غروب الشمس لهذا اليوم، أي إن القمر سيكون تحت الأفق وقت غروب الشمس. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم (الجمعة) التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1442هـ.

راءٍ فلكي يستبعد رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة

أخبار محلية
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