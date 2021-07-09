أوضح الأستاذ بكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم “المكاسرة” في السعر عند شراء الأضحية وأثره على الثواب.
وذكر، خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، أنه رُوي عن السلف كراهة “المماكسة” في ثمن الأضحية عند الشراء، وذلك بالنسبة للأزمنة التي لم يكن فيه جشع التجار شائعًا.
وأضاف أن المماكسة تجوز في وقتنا الراهن بسبب شيوع جشع التجار في الأسواق، لافتا إلى أنه لولا وجود المماكسة لاستغل التجار ذلك ورفعوا الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.
ولفت إلى أن الأضحية عمل صالح عظيم، كما تعد من أفضل العبادات المالية، مؤكدًا أنه من المستحب لمَن هو قادر أن يضحي عن نفسه أن يفعل ذلك، ولا يكتفي بأضحية أبيه.
وفق “أخبار 24”.