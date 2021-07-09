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أخبار محلية > نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام الأحد المقبل
09/07/2021   11:17 م

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام الأحد المقبل

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يسلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام، الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، الأحد المقبل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتسلم الدكتور الشيبي الكسوة بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة، جرياً على العادة السنوية التي تتم استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، قبل موسم الحج.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن هذه المناسبة تجسد اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة التي شهدت عناية واهتماماً خاصاً. وفق “أخبار 24”.

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة البيت الحرام الأحد المقبل

أخبار محلية
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