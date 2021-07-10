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أخبار محلية > تطبيق غرامة 10 آلاف ريال بحق 20 مخالفاً لتعليمات الحج
10/07/2021   9:52 ص

تطبيق غرامة 10 آلاف ريال بحق 20 مخالفاً لتعليمات الحج

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أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، ضبط 20 مخالفاً لتعليمات الحج وتطبيق الغرامة بحق كل واحد منهم.

وأوضح العميد الشويرخ أنه تم ضبط 20 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.

تطبيق غرامة 10 آلاف ريال بحق 20 مخالفاً لتعليمات الحج

أخبار محلية
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