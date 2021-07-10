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أخبار محلية > أعراض جسدية وعقلية.. ماذا يحدث حال قلة النوم لـ3 ليال ‏متتالية؟
10/07/2021   11:25 ص

أعراض جسدية وعقلية.. ماذا يحدث حال قلة النوم لـ3 ليال ‏متتالية؟

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كشفت دراسة أمريكية جديدة أجريت في فلوريدا أن تدهورًا كبيرًا ‏يحدث للإنسان في صحته الجسدية والنفسية يظهر بشكل واضح ‏عقب مرور 3 ليال متتالية تعرض فيها المشاركون لحالة من قلة النوم.

وأظهرت الدراسة وفقًا لـ” ديلي ميل”، والتي أجريت على عينة ‏من حوالي 1858 شابا أمريكيا في منتصف العمر، وجميعهم ‏يتمتعون بصحة حسنة نسبيا ومتعلمون جيدا، وقدموا بيانات ‏يومية لمدة 8 أيام متتالية، أن الأعراض تتفاقم بعد ليلة واحدة ‏فقط من النوم السيئ، لكنها تصل إلى الذروة في اليوم الثالث. ‏

وتعرض المشاركون في الدراسة لأعراض جسدية ناجمة عن قلة ‏النوم، تمثلت في الأوجاع والآلام وحتى مشاكل التنفس، وفيما ‏يتعلق بالصحة العقلية، أبلغوا عن تراكم مشاعر الغضب ‏والعصبية والوحدة وسرعة الانفعال والإحباط نتيجة لقلة النوم‎.‎

وأشار الفريق البحثي إلى أن النوم 6 ساعات هي مدة الحد ‏الأدنى الموصى بها لدعم الصحة المثلى للبالغين، والتي تختلف ‏بحسب الفئة العمرية‎ . وفق “أخبار 24”.

وقال كبير معدي الدراسة، سومي لي: “يعتقد الكثير منا أنه ‏يمكننا تعويض ساعات نومنا في عطلات نهاية الأسبوع، وأن ‏نكون أكثر إنتاجية في أيام الأسبوع، لكن نتائج هذه الدراسة ‏كشفت أن قلة النوم لليلة واحدة فقط يمكن أن تضعف بشكل كبير ‏من الأداء اليومي‎ .‎

ووجد الباحثون أن أكبر قفزة في الأعراض العقلية والجسدية ‏ظهرت بعد ليلة واحدة فقط من قلة النوم، ولكن عدد المشاكل ‏ازداد سوءًا بشكل مطرد طوال فترة الأيام الثلاثة، وبلغ ذروته ‏في اليوم الثالث، وفي هذه المرحلة، يصبح جسم الإنسان معتادا ‏نسبيا على فقدان النوم المتكرر، ويصعب معه التعافي من قلة ‏النوم.‏

أعراض جسدية وعقلية.. ماذا يحدث حال قلة النوم لـ3 ليال ‏متتالية؟

أخبار محلية
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