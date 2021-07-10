النصر يحسم ملف الملعب المحايد في دوري الأبطال

حسمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي أل معمر، ملف الملعب المحايد الذي سيخوض عليه الفريق مباراته المقبلة بدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
واختارت إدارة النصر وفقًا لـ” الرياضية” ملعب السد القطري ملعبًا محايدًا وذلك تحسبًا لأي رد يأتي من الاتحاد الآسيوي بعدم قبول مطالبهم باللعب على ملعب “مرسول بارك”.
ورفض الاتحاد الآسيوي طلب النصر واستقلال طهران الذي سيواجه الهلال، باستضافة المباراتين في الرياض وطهران.
ويستعد نادي النصر لمواجهة نادي تراكتور يوم 13 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي الهلال أمام استقلال طهران في دبي يوم 14 من الشهر ذاته.