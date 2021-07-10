جارديم يستبعد “الحسيني” من الجهاز الفني للهلال

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق الهلال ليوناردو جارديم قرر استبعاد عبداللطيف الحسيني من الجهاز الفني للفريق.
ولم يبدِ جارديم وفقًا لـ” الرياضية” رغبة في انضمام عبد اللطيف الحسيني المعد البدني إلى جهازه الفني.
وفي سياق آخر، واصل فريق الهلال، مساء (الجمعة) تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.
وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني.
واشتمل المران المسائي على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة ومناورة على منتصف مساحة الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.