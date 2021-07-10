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اخبار رياضية > بالفيديو.. “كورنادو” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد
10/07/2021   11:25 ص

بالفيديو.. “كورنادو” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

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وجه البرازيلي ايغور كورنادو، رسالة لجماهير نادي الاتحاد، بعد حسم النادي الصفقة لصالحه، حيث وافق الشارقة الإمارتاي في وقت سابق على رحيل اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو للبرازيلي كورنادو تحت عنوان: “رسالة النمر الجديد كورنادو لجمهور الذهب” .

وقال كورنادو خلال رسالته لجماهير الاتحاد: “أهلا جمهور الاتحاد، شكرا لكم على الدعم في الأيام الأخيرة، كان الأمر مذهلا”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “أشعر حقا بحبكم للنادي، وأتمنى أن أنضم إليكم في أسرع وقت وأتمنى أن أراكم قريبًا”.

بالفيديو.. “كورنادو” يوجه رسالة لجماهير الاتحاد

اخبار رياضية
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