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اخبار رياضية > “الهلال” يواصل استعداداته للموسم الجديد بتطبيقات فنية متنوعة
10/07/2021   11:24 ص

“الهلال” يواصل استعداداته للموسم الجديد بتطبيقات فنية متنوعة

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واصل فريق الهلال، مساء اليوم (الجمعة) تدريباته على فترتين صباحية ومسائية؛ استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على النواحي البدنية عبر تدريبات احتضنتها صالة الإعداد البدني.

واشتمل المران المسائي على تدريبات لياقية وتطبيقات فنية متنوعة ومناورة على منتصف مساحة الملعب.

وشهدت الحصة التدريبية المسائية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

وأشار الهلال، إلى أن لاعبيه الدوليين سينضمون لتدريبات فريقه يوم غد (السبت) بعد تمتعهم بالإجازة التي منحهم إياها الجهاز الفني. وفق “أخبار 24”.

ويؤدي الفريق مساء يوم غد (السبت) حصة تدريبية؛ استعداداً لخوض أولى ودياته أمام التعاون مساء يوم (الأحد) المقبل.

“الهلال” يواصل استعداداته للموسم الجديد بتطبيقات فنية متنوعة

اخبار رياضية
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