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أخبار محلية > ‏”الشؤون الإسلامية” تدشن غدًا برنامج “حج بسلام وأمان 2″‏
10/07/2021   2:17 م

‏”الشؤون الإسلامية” تدشن غدًا برنامج “حج بسلام وأمان 2″‏

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تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة ‏العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غداً (الأحد)، ‏البرنامج الدعوي‎ ‎لموسم حج هذا العام بعنوان: “حج بسلام ‏وأمان 2”.‏

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لتوعية ضيوف الرحمن ‏وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل ‏المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث ‏يستمر طيلة أيام الحج‎.

وأشارت إلى تنوع موضوعات البرنامج لتشتمل على بيان أحكام ‏عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي ‏وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة ‏وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك ‏بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية ‏المملكة بضيوف الرحمن‎. وفق “أخبار 24”.

‏”الشؤون الإسلامية” تدشن غدًا برنامج “حج بسلام وأمان 2″‏

أخبار محلية
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