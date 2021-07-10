‏”الشؤون الإسلامية” تدشن غدًا برنامج “حج بسلام وأمان 2″‏

تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غداً (الأحد)، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان: “حج بسلام وأمان 2”.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث يستمر طيلة أيام الحج.
وأشارت إلى تنوع موضوعات البرنامج لتشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.