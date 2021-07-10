لقاح “عبدالله” يحصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في كوبا

منحت كوبا رخصة الاستخدام الطارئ للقاح “عبد الله” الذي تم تطويره في البلاد، وهو أول لقاح مطور بالكامل في أمريكا اللاتينية.
وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا، إنها قررت “منح الترخيص للاستخدام الطارئ للقاح عبد الله، بعد التأكد من مطابقته لمعايير وشروط الجودة والسلامة والفاعلية.
وأوضحت مجموعة الأدوية “بيو كوبا فارما” الحكومية، أن لقاح “عبد الله” فعال بنسبة 92.28 % ضد خطر الإصابة بكورونا بعد التطعيم بثلاث جرعات منه.
وتعمل كوبا على إنتاج 5 لقاحات مضادة لكورونا، وبدأت في مايو الماضي تحصين السكان باستخدام لقاحي “عبد الله” و”سوبرانا 2″، وتلقى حتى الثلاثاء الماضي حوالي 6.8 مليون كوبي جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين في إطار برنامج تطعيم في الأماكن الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن اسم اللقاح مقتبس من مسرحية عنوانها “عبد الله” “Abdala” للشاعر والسياسي الكوبي الشهير خوسيه مارتي بيريز، الذي كان من المعجبين بالحضارتَين الإسلامية والعربية.