“الداخلية”: ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن آخر مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1 / 7 / 2021 م وحتى 7 / 7 / 2021م.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ أكثر من 19 ألف مخالف، منهم أكثر من 7.8 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 10 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و991 مخالفا لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 325 شخصًا، 49% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 63 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما جرى ضبط شخصين تورطا في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من أكثر من 59 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 51 ألف رجل، و7920 امرأة.
وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة أكثر من 41 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 2700 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 22.5 ألف مخالف. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن عقوبة كل من يسهل دخول مخالف لنظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.