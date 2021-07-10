“الحج”: 1700 حافلة لخدمة ضيوف الرحمن مراقبة بنظام ‏‎ ‎GPS

أكدت وزارة الحج والعمرة توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، وذلك من خلال جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.
وأوضح نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سكري، أن النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز بمدخل مكة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة.
وأبان مدير قسم تقنية المعلومات بالنقابة، أسامة فتح الدين، أن هناك خطة معلوماتية تضمن تسجيل أعداد الحافلات والسائقين، وذلك لخلق حالة من التوازن بين أعداد الحافلات والمسارات وحجم استيعاب الشوارع والبنية التحتية، كما تضمن عمل الحافلات وفق جداول زمنية محددة، لافتًا إلى أن كل الحافلات يتم تتبعها عبر نظام GPS. وفق “أخبار 24”.
أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم #حج1442هـ، ضمن منظومة أعمال تعمل بكفاءة عالية وتقنيات متقدمة.#وزارة_الحج_والعمرة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/92QBSo9p0G
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 10, 2021