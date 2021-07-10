قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفريق التموين الطبي بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج بصناديق مستهلكات التموين الطبي، حيث يتم تجهيز كل سيارة بثلاث فئات مختلفة تسلم للمسعف الذي بدوره يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.
وجهّز التموين الطبي أكثر من 300 صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات، وكذلك المراكز الإسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر ودون انقطاع.
ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ20-30 حالة طارئة عادية، و15-20 حالة حادة وحرجة، بخلاف احتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة شفط السوائل، والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.
وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني، إن الفريق يعد الذراع الأساسية الطبية للهيئة في المشاعر المقدسة، من خلال تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج، والعمل على تأمينها، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات (منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.
وفق “أخبار 24”.