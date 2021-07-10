أعلنت شركة Chery الصينية، بدء طرح سيارة “Tiggo 2 Pro” الجديدة في آسيا وأوروبا وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.
وذكر موقع “moto1” أن هذه المركبة تأتي بهيكل كروس أوفر أنيق التصميم طوله 4 أمتار و20 سم تقريبا، وعرضه 176 سم، وارتفاعه 157 سم، ومجهز بعجلات تبدأ مقاساتها من 17 إنشا.
كما جهزت السيارة بمصابيح إضاءة متطورة تعمل بتقنيات LED، وحصلت قمرتها على صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب مزودة بأنظمة تدفئة، أما واجهة القيادة فحصلت على نظام وسائط متعددة متطور وعلى شاشة لمسية كبيرة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة الذكية.
وزودت شركة “Chery” السيارة بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والطرق الزلقة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة في القمرة عن بعد. وفق “أخبار 24”.
ويعد أكثر ما سيميز هذه السيارة هي محركاتها الاقتصادية في استهلاك الوقود، إذ تأتي نماذجها بنوعين من المحركات، محركات توربينية بسعة 1.0 ليتر بعزم 102 حصان، ومحركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 106 أحصنة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.