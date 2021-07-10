شرطة مكة تضبط 68 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”

ضبطت شرطة مكة المكرمة 68 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن ضبط المخالفين جاء بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفق “أخبار 24”.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.