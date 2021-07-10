استشاري يشكو قيام عمال نظافة آسيويين بفرز المرضى وتوجيههم ببعض المستوصفات.. و”الصحة” تتفاعل

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى من استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بشأن قيام عمال نظافة آسيويين بفرز المرضى وتوجيههم في بعض المستوصفات.
وقال النمر في شكواه إن عامل النظافة ليس من واجباته أن يقوم بفرز المرضى وتوجيههم نحو العيادات المناسبة، وذلك عن طريق طرح بعض الأسئلة التي تهدف لمعرفة حالتهم الصحية مثل درجة الحرارة والكحة وغيرها، كما أكد أنه ليس من واجبات العامل الوظيفية أيضًا القيام بدور مساعد الصيدلي.
من جانبها، طلبت وزارة الصحة من النمر الاتصال برقم 937 لعرض الشكوى والملاحظات الخاصة به، أو إرسالها عبر الرسائل الخاصة بهذه الخدمة. وفق “أخبار 24”.